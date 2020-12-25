Mahamat teminata bağlandı

Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Djibrine Tanny Mahamat hakkındaki soruşturma tamamlandı

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25/12/2020
MHA

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Mahamat teminata bağlandı

Mağusa’da yaklaşık 2 gram kanunsuz hint keneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan 21 yaşındaki Djibrine Tanny Mahamat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Somali uyruklu zanlı teminat duruşmasına çıkarıldı. Mahkeme zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

25/12/2020 16:30
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