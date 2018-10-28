Mahir Bilgisayar’da çıkan yangında dükkan tamamen yandı

Lefkoşa’da Müfti Ziyai Sokak üzerinde faaliyet gösteren, Mahir Bilgisayar isimli işyerinde dün akşam sebebi henüz bilinmeyen bir sebeten ötürü yangın çıktı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.50 sularında çıkan yangında işyerinde bulunan tüm eşyalar, tamamen yandı..

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.