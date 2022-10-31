Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerini kullandı.

Ünal'ın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra duyurması dikkati çekti.

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 'affını istediği'ni belirttiği açıklamasından bir önceki iletisinde "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımıza başladık. Alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum." demişti.

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31/10/2022 18:34