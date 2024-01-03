Mahkede kan donduran yalan... Savunma yapmadı, yalanları sıraladı

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03/01/2024

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Mahkede kan donduran yalan... Savunma yapmadı, yalanları sıraladı

İsias Otel sahibi Ahmet Bozkurt, Adıyaman Mahkemesi'ndeki savunmada herkesi bir kez daha derinden üzen yalanlar söylemeye devam ediyor. 

Bozkurt'un son yalanı, "Üç gün ses geliyordu enkazdan; soğuktan öldüler" cümlesi oldu. Depremin ardından otelin yıkıldığını öğrenen Bozkurt ailesi şehri terk etmiş, bir süre sonra başka şehirde tutuklanmışlardı. 

Kafilemizden az sayıda insan sağ kurtulurken, enkaz alanını hiç terk etmemiş, 24 saat içerisinde de KKTC'den kurtarma ekipleri bölgeye intikal etmişti. Bozkurt'un onca acılı görgü tanığına rağmen sıkılmadan yalan savunma yapması ailelerin büyük tepkisine neden oldu

03/01/2024 12:22
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