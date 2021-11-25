Mahkeme hırsızlara acımadı

Başkent Lefkoşa'da farklı zamanlarda hırsızlık yapan 4 yabancı uyruklu zanlı cezaevine gönderildi.

Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşam süren, hırsızlık yaparken iki kişinin yaralanmasına neden olan ve suçüstü yakalanan Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa’da Gideon Jeffrey Uwadiale’nin evini basıp darp ve soygun suçu işleyen Godwin Obediah Agbedi ve Andrew Osemudiamen Okhırıa ise 18 ay hapis cezası aldı.

Gönyeli’de Hüseyin Tayfun’un ikametgâhının avlusuna izinsiz girip, inşaat aletlerini çalıp kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanan Tunde Chris Ayo ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verildi

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25/11/2021 13:51