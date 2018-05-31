Mahkeme kararı açıkladı, ortalık karıştı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 49 yaşındaki Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan 30 yaşındaki Orhan Dilek dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı beş davadan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi.Kararı ağır ceza heyeti başkanı Melek Esendağlı okudu.Esendağlı, meydana gelen kazanın olgularını titizlikle incelediklerini ifade ederek, kazanın meydana geldiği anayolun çift şeritli olduğunu, sürücülerin beklemesi için sığınma kavşağı bulunduğunu söyledi.

Esandağlı, Şah Hüseyin Erdem’in sığınmalı kavşkata anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için beklerken, görüş mesafesini engellekecek miktarda koli taşıyan ve tehlikeli sürüş yapan Dilek’in önündeki aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedep, üç kez bordür taşlarına, sonra aydınlatma direğine çarptıktan sonra kavşaka bekleyen Erdem’in aracına çarptığını ve iki aracın birlikte sürüklenerek çember içerisinde durduklarını söyledi.Kaza sonucu Erdem’in yaşamını yitirdiğini, yanında yolcu olarak bulunan Selahattin Göksu’nun yaralandığını, ve sürücü Dilek’in de hafif yaralandığını kaydeden Esendağlı, yaşanan kazada Erdem’im kusurunun olmadığını, kusurlu tarafın sanık olduğunu ifade etti.Esendağlı, ceza takdir ederken bunun ağırlaştırııc etken oduğunu belirtti.Ölümlü kazaların giderek arttığını, toplumda derin yaralar bıraktığını kaydeden Esendağlı, bu suçlara ceza verirken kamu yararını dikkate aldıklarını söyledi.Esendağlı, sanığı 5 davadan suçlu bulup 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kararın ardından Dilek ile Erdem’in yakınları arasında arbede çıktı.Polis olaya müdahale ederken, darp edildiklerini iddia eden Erdem’in eşi ile akrabaları polise şikayetçi oldu.

Kaza nasıl olmuştu

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 27 Haziran 2016’da saat 16.30 sıralarında “süratli ve dikkatsiz şekilde” Lefkoşa’ya doğru gelen 28 yaşındaki Orhan Dilek’in JJ 959 plakalı jeep araçla kontrolü kaybederek orta refüje düşmesi ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra çemberde bekleyen ET499 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan park halindeki aracın sürücüsü Şah Hüseyin Erdem kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Aynı araçta bulunan 46 yaşındaki Selahattin Göksu ile kontrolü kaybeden araç sürücüsü Orhan Dilek ise yaralanmıştı.