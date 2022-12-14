Mahkeme kararı sonrası İmamoğlu'nun avukatından tepki
14/12/2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.
İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
Ekrem İmamaoğlu'nun avukatı Kemal Polat, mahkemeden çıkan karar sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni mahçup etmenizi isterdim…" ifadelerini kullandı.