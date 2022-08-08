Mahkeme küçük Atlas’ın ölümünde ihmale bulgu yaptı

2019 yılında evinde rahatsızlanan ardından Lefkoşa Hastanesi’ne götürülen ve yapılan tetkikler sonrası eve gönderildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu davasında karar verildi.

Duruşmada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde o tarihte görevli doktorlar tanık olarak çağrılmasına rağmen, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin sorumlu tutulan Asistan Hekim Asya Sucuoğlu, yurt dışında olduğu gerekçesi ile hiçbir duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, 7 ay süren davada Asistan Hekim Asya Sucuoğlu’nun Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin ihmal yaptığı bulgusuna vardı.

“İnceleme yapılsaydı yaşama şansı vardı”

Mahkeme, Atlas Rüstemoğlu’nun iç kanama sonucu öldüğüne bulgu yaptıklarına dikkati çekerek Atlas Rüstemoğlu’nun tedavisinde gerekli kontroller yapılmış olsaydı, taburcu edilmiş olmasaydı yaşama şansının olacağına dikkati çekerek Asistan Hekim Asya Sucuoğlu’nun kontrollerde ‘İhmal’ yaptığı bulgusunu tespit ettiklerini kaydetti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi, Asistan Hekim Asya Sucuoğlu için Başsavcılığın ‘İthamname’ hazırlamasına emir verdi.

Aile kararı mahkemede dinledi

Çocuklarının beklenmedik ölümünü iki buçuk senedir kabullenmeyen ve dosyanın kapanmaması için büyük çaba sarf eden acılı anne ve baba da karar için mahkemedeydi. Oğullarının ölümü sonrası Türkiye’den raporu aylarca bekleyen ve gelmesi için de her yola başvuran aile, davanın takibini sonuna kadar yapacaklarını da söyledi.

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08/08/2022 16:38