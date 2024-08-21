Mahkeme Levent Kurtdağ'ı 2 Yıl Hapis Cezasına Çarptırdı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘soygun, geceleyin ev açma, kastı hasar, koruma emrine riayetsizlik, mülke tecavüz, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Levent Kurtdağ hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.

(Kamalı Haber)

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın 10 Şubat 2024 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin ayrılma aşamasında olan eşi K.K.’ya 200 metreden daha yakın bir mesafeye kadar yaklaşmamasına emir ve hüküm vermesine rağmen, 68 miligram alkol tesiri altında eşinin kalmakta olduğu Gelibolu’daki evine gittiğini söyledi. Yargıç, sanığın yüksek sesle eşinin kapıyı açmasını isteyip, eşinin kapıyı açmaması üzerine, konu ikametgahın kapısına tekme atıp kapının kilit karşılığının kırılmasına sebep olarak hasar uğrattıktan sonra ikametgahın salon kısmına girerek, o anda polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan siyah renk Samsung marka S20 model cep telefonu zorla alıp kaçarak soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk suçlarını işlediğini açıkladı.

Yargıç, sanığın evin kapısına tekme atarak, içeri girdiği esnada 12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarının da evde olduğunu hem müştekinin hem de çocukların travma yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Yargıç Candaş, sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis öngören en ağır suçlardan olduğunu belirtti. Geceleyin ev açma suçunun da 10 yıl hapis öngördüğünü kaydeden Yargıç, öngörülen cezalardan suçların ne derece ciddi ve vahim olduğunun ortada olduğunu belirtti.

Sanık hakkındaki şikayetin devam ettiğini da kaydeden Candaş, lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.