Mahkeme, Taçoy’un UBP Aleyhine Açtığı Davayı Reddetti

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, UBP Milletvekili Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un, UBP aleyhine açtığı davayı reddetti.

Hasan Taçoy, 10 Temmuz tarihinde, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu tarafından, YSK’dan aldığı mühürlü listenin, uygulanmaması gerekçesiyle dava açmıştı

Davada, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Avukatı Ergün Ulunay hazır bulundu

Hasan Taçoy, tüzüğün 6/7 maddesi uyarınca, 22 Ocak’a kadar kayıt olanların oy kullanabileceğini iddia ediyordu

UBP ise tüzüğün 19/3 maddesine göre 21 Mart tarihine kadar üye olanların oy kullanabileceği savunması yapmıştı

Hasipoğlu, YSK mühürlü listeleri ibraz etti.

Taraflar ortak uzlaşı ile mahkemenin tespit etmesini istedi.

Mahkeme, bugün açıkladığı kararda, Hasan Taçoy’un iddiasını haksız buldu, UBP’nin savunmasını ve karşı talebini kabul etti

Bu sonuçla, 21 Mart’a kadar üye olan toplam 21 Bin üye yarınki kurultayda oy kullanabilecek.