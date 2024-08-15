Mahkeme UBP'de 8 örgüt seçimine daha ara emri verdi
15/08/2024
Ergün Yahat
Ulusal Birlik Partisi'nde kurultay öncesi yapılan örgüt seçimlerinde itirazlar üzerine, yeni üyelerin tüzüğe aykırı olarak oy kullandığı iddiasıyla Lefkoşa Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.
Mahkeme, Gazimağusa Sakarya, Hamitköy, Dikmen, Alaniçi, Dipkarpaz Polatpaşa, Dipkarpaz Sancar, Dipkarpaz Ersin Paşa ve Lefkoşa Surlariçi mahallelerinde kadın örgütü seçimlerine ara emri vererek, yeni seçilen örgüt başkanlarının hükümsüz sayılmasına karar verdi.
23 Ağustos'ta verilecek nihai karara kadar eski örgüt başkanlarının görevde kalacağı açıklandı..15/08/2024 14:52