Mahkemede kan donduran ifadeler: Uyurken bıçakladı

Gönyeli’de dün akşamüzeri işlenen cinayetle ilgili tutuklanan 36 yaşındaki Bilge Lord bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan zanlı Bilge Lord'un vücudundaki morluk ve yaralar dikkat çekti

Mahkemede polisin ifadeleri kan dondurdu. Polis yaptığı açıklamada anne Bilge Lord'un 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı pazar günü uyurken bıçakladığını ancak çocuğun hemen ölmediğini açıkladı.

Polis, zanlının "taammüden adam öldürme" suçuyla ilgili olarak tutuklandığını açıkladı. Zanlı Kunduracı'nın ilk önce yatakta uyur vaziyette olan oğlunu defalarca bıçakladığını belirten polis, ardından da zanlının kendisini öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, kadının gönüllü ifade vererek, suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Saatler sonra girdiği şoktan çıkan katil zanlısı annenin can çekişen 7 yaşındaki çocuğu 10 kez daha bıçakladığını çocuğun 22.45 sularında öldüğünü akabinde kendi boynunu ve bileklerini keserek kendi canına kıymak istediğini aktardı.

Polis, cinayet zanlısı annenin ertesi gün 18.00'de babasının yanında çalışan bir arkadaşına whatsapp üzerinden mesaj attığını "çocuğu öldürdüm, kendimde ölmek üzereyim" dediğini anlattı.

Mesajı alan arkadaşın kadının babasına ve polise haber verdiğini söyleyen polis, ekiplerin eve ulaştığı zaman anne ve oğlunu aynı yatakta yan yana yatarken bulunduğunu kaydetti. Mahkemede söz hakkı tanınan katil zanlısı konuşmazken, mahkeme soruşturmanın devam ettiği gerekçesi ile katil zanlısı annenin 3 gün daha poliste tutuklu kalması emrini verdi

İRFAN GÜNDÜZLER - HABER KIBRIS