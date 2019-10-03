Mahkemede kardeşinin katiline sarılıp ağladı

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.

31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti

Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentindeki mahkemede görüldü.

Mahkemede Botham Jean'in dondurma yemek için evden çıktığı fakat Amber Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğu bilgisi verildi.

Mahkemede jürinin de kararıyla Amber Guyger'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarıldı.

Botham Jean'in kardeşi, genç adamın katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanrı da böyle düşünüyordur o da seni affederdi." dedi.

Bu sözlerin ardından ikili birbirlerine sarılarak ağlamaya başladı. Söz konusu anlar mahkemeye damga vurdu.

ABD'de polis olarak dört yıl görev yapan Amber Guyger'in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekti.

31 yaşındaki eski polis, yaşamının tehlikede olduğunu düşündüğü için silahını ateşlediğini söyledi.

Guyger ayrıca mahkeme jürisine, "Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Hayatımın her günü bu acıyla yaşamak zorundayım." dedi.

6 Eylül 2018 günü yaşanan olayda Amber Guyger aracını oturduğu apartmanda başka bir kata park etmiş, Botham Jean'in kendi evine girmeye çalıştığını düşünerek vurarak öldürmüştü.

Cinayet ABD'deki Afroamerikalıların büyük tepkisine yol açmıştı.

03/10/2019 08:58