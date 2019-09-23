Mahkemede Olay Çıktı! 7 Kişi Tutuklandı
23/09/2019
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Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Kararın açıklanmasının ardından Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı. Mahkemede çıkan tartışmada Kıdemli Savcı Egemen Metay'a saldıran yedi kişi tutuklandı.
Mehmet ve Meryem Doğu çifti yargılandıkları suçtan suçlu bulundu. Öte yandan Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin aldığı ceza 27 Eylül’de açıklanacak.