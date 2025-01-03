Mahkemeden firar etmeye çalıştı yakalandı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilen Afrika kökenli bir tutuklu firar girişiminde bulundu.

Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahkemeye çıkartıldı.

Firariyi yakalamak için müdahale eden polis memurlarından birinin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde firar girişiminde bulunan tutuklunun, alkollü araç kullanarak trafik kazasına neden olma suçundan yargılanmakta olduğu öğrenildi.

Zanlı hakkında ayrıca yasal tutukluluktan firar suçundan da dava dosyası hazırlanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.