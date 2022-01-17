Mahkemeden Osman Kavala kararı

Bin 539 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın tahliye başvurusu bir kez daha reddedildi. Mahkeme, birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Şubat'a ertelendi.

Birleştirilen 52 sanıklı Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatların beyanları alındı.

Duruşmaya katılmayan sanık Osman Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kavala'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olmasını ve yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Üye hakimlerden biri, karara muhalefet şerhi koyarak Kavala’nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Duruşma 21 Şubat'a ertelendi.

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17/01/2022 21:08