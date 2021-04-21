Mahkeme'den uyuşturucu suçuna hapis kararı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi iki farklı uyuşturucu davasında kararlarını bugün açıkladı. 2020 yılının Haziran ve Temmuz aylarında uyuşturucu ile yakalanan 6 sanığa toplam 8 yıla yakın hapis cezası verildi. Mahkeme bir sanığa ise bir yıl rehabilite olması şartı ile denetimli serbestlikten yararlanmak hakkı tanıdı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 2020’nin Haziran ayı içerisinde bir şahıstan 17 gram 687 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alan, tasarrufunda bulunduran ve 1 gramını satan Sanık Oluwasegun Samuel Amuleya ile 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi alma ve tasarrufunda bulundurma suçunu işleyen sanık İfeanyi Vincent Onyema aleyhindeki karar açıklandı. Mahkeme İfeaanyı Vincent Onyema’nın 1 yıl rehabilite olması şartıyla denetimli serbestlikten yararlanmasına, Sanık Oluwasegun Samuel Amuleya’nın ise uyuşturucu satışı yapması ve maddeleri ticari amaçla alması nedeniyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Lefkoşa’da 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde 170 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiren, tasarrufunda bulunduran ve 20 gramını satan Sanık Mehmet Dikmen’e ise 2.5 yıl ve Dikmen’e söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs’dan getiren Pembe Kamkam’a 2 yıl, 20 gram ağırlığındaki maddeleri alma ve tasarruf etme suçlarını işleyen sanıklar Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a birer yıl hapis cezası verdi

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21/04/2021 16:14