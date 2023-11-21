Mahkemeler Bütçesi komiteden geçti

Mahkemeler Bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2 milyon TL artışla, 522 Milyon 479 bin 500 TL olarak onaylandı.

Toplantıda, komite üyeleri, bazı milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de yer aldı.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars bütçe üzerine söz alarak, mahkemelerin talep ettiği kaynağın verilmediği eleştirilerini yinelediklerini ifade ederek, bunun rutin pratiğe dönüştüğünü söyledi. Baybars, bunun yerine Yüksek Mahkeme Başkanı’nın eksiklikleri dile getirmesini önerdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de, personel eksikliğinin olduğunu dile getirerek, “Sorunlarımız kangrenleşmiş şekilde devam etmektedir” dedi.

Devletin imkansızlıklarının farkında olduklarını ancak araç ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığını belirten Şefik, personel konusunda da taleplerinin onaylanmadığını söyledi.

Esas sorunların bir tanesinin kamunun sorunlarından kaynaklandığını ifade eden Şefik, bina konusunda yaşanan sıkıntıları anlattı.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoforöğlu söz alarak, ihtiyaçlar konusunda gerekli desteği vereceklerini söyledi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, göz bebeği gibi bakılması gereken kurumu bakanlığa muhtaç bırakmamak adına gereken fonun bütçeye aktarılması gerektiğini söyledi.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yargı sisteminin bağımsızlığı konusunda yayılan dedikodulardan büyük rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Demokrasi ve hukukun özgürlüğü açısından yasama yürütme yargı arasındaki dengenin önemine işaret eden Toros, yargının siyasi etmenlere karşı bağımsızlığının zaruri olduğunu vurguladı.

Artan nüfus ile suç oranlarının da arttığını dile getiren Toros, mahkemeler bütçesinin, adaletin gününde yerine getirilmesini engelleyecek bir bütçe olduğunu savundu.

Mahkemelerin ihtiyaçlarını bildirdiğini, bu çerçevede gerekenin yapılmasının "kolaylıkla" mümkün olduğunu anlatan Toros, mevcut bütçe rakamlarını ciddiyetten uzak olarak tanımladı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, özellikle çocuklara yönelik suçların arttığına işaret ederek, mahkemelerde psikolog kadrosunun bekletilmesinin iktidar ya da muhalefet ayırmaksızın "ülkenin ayıbı" olduğunu ifade etti.

Barçın, diğer bakanlıkların da temsil giderlerinde mahkemeleri örnek alması temennisini ifade etti.

Yeniden söz alarak, yargı bağımsızlığın sağlanmasının yollarından birinin de mali bağımsızlık olduğunu dile getiren Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, bunun başka bir kurum bütçesi gibi olmadığını ifade ederek, “talep ettiğinizde biz size sağlarız” gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını vurguladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, içişleri bakanlığı yapmış, bütçelerin nasıl hazırlandığını bilen biri olarak Ayşegül Baybars’ın konuşmasının kendisini üzdüğünü kaydetti.

Bu işin planlanmasının nasıl yapıldığını Baybars’ın da bildiğini söyleyerek, süreci anlatan Berova, Yüksek Mahkemeden gelen taleplerin her zaman öncelikli olarak ele alındığını anlattı.

İşçi alımları ile kadro alımlarını birbirine karıştırmamak gerektiğini dile getiren Berova, geçici işçi alımı için bizzat çalışacağını söyledi.

Söz alarak Girne mahkemelerinde çok ciddi sıkışıklıklar olduğunu dile getiren UBP Milletvekili Hasan Küçük, bu binanın taşınması konusunda durumun ne olduğunu sordu.

Yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova da, daha önce, mahkemelere verilmesi konuşulan eski hastane binası için çalışma yaptıklarını ancak bu binada yapılacak her tür tadilat ve tamiratın Eski Eserler tarafından onaylatılmak durumunda olduğunu ifade etti.

Tamirat için o dönemde yaptıkları keşif bedelinin de çok yüksek olduğunu anlatan Berova, kendisinin de bu konuda hassas olduğunu belirtti, Planlama İnşaat Dairesinden bu konuda talepte bulunacaklarını kaydetti.

Narin Ferdi Şefik de, Girne Kaza Mahkemesinin genişletilmesinin söz konusu olmadığını anlattı.

Şefik, mevcut durumda kendilerine verilecek herhangi bir binaya evet demek durumunda olduklarını kaydetti.

Daha sonra Mahkemeler Bütçesi “Diğer Makine Teçhizat alımları” kalemine yapılan 2 milyon TL artışla, 522 milyon 479 bin 500 TL olarak oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan komite bir sonraki toplantısını cuma günü saat 10.00'da yapacak. Cuma günü Hukuk Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.