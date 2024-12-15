Mahkemeler internet sitesinin İngilizce sürümü hazırlandı

KKTC Mahkemelerinin dijitalleşme ve elektronik hizmetlerin artırılarak yargısal işlemlerde daha fazla teknolojinin kullanılması hedefi ile avukatların ve toplumun hizmetinde bulunan www.mahkemeler.net ile ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda modern internet teknolojisi kullanılarak hazırlanan yeni internet sitesinin, KKTC mahkemelerinin uluslararası bilinirliğini ve iletişimini artırmak ve mahkeme hizmetlerinden yararlanan gerek ülkedeki, gerekse yurt dışında yaşayan yabancıların daha kolay hizmet alması ve bilgiye ulaşması amacıyla ilk kez İngilizce versiyonu da hazırlanarak hizmete sunuldu. Böylece, kullanıcılara, mahkemeler ve ülkemizdeki hukukla ilgili birçok bilgiye İngilizce dilince ulaşma imkanı sağlanmış oldu.

Mahkemeler Bilgi İşlem Departmanının geliştirmeleri ile www.mahkemeler.net sitesi elektronik dava dosyalama başta olmak üzere, birçok işlemin elektronik site üzerinden yapılmasına, dava ile ilgili tüm kayıtların ve takibin elektronik dosya üzerinden gerçekleştirilmesine, emir ve hüküm de dahil olmak üzere birçok belgeye ulaşılmasına ve teminine yönelik hizmet veriyor.

Elektronik hizmetler arasında Elektronik Dosyalama Sistemi, Avukat Portalı, İcra Takip Sistemi ve Tebliğ Takip Sistemi bulunuyor. Bu sistemler, dosya işlemlerini hızlanmasına, avukatların dava takibini kolaylaştırmasına, icra ve tebliğ süreçlerinin online takip edilme imkanı sunuyor.