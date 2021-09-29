Mahkemelerde Adapass veya PCR testi gösterilecek

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, katıldığı bir TV programında Koronavirüs nedeniyle davalarına katılmak istemeyen kişilerin davalarının yazılan dilekçenin ardından ertelenebildiğini söyledi.

Şefik, AdaPass uygulamasının bu hafta mahkemelerde de uygulamaya girdiğini belirterek, aşılı olan kişilerin AdaPass ile giriş yapabildiğini, aşısız kişilerin ise en geç 72 saat önce yapılan PCR testi istendiğini ifade etti.

Aşı olmayı ve PCR yaptırmayı kabul etmeyen kişilerle ilgili konuşan Şefik, “Personel Dairesi’yle görüşüldü. Bu konumda olan personelimiz var ise izne çıkması söz konusudur. Bu konuya ilişkin bir genelge çıkacağı söylendi” dedi.

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29/09/2021 10:36