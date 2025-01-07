Mahkemelere Sözleşmeli Raportör alımı için münhal açıldı

Mahkemeler Yasasına 2024 yılı içerisinde yapılan değişiklikle ilk kez sözleşmeli raportör alımı için yasal düzenleme getirildi.

Mahkemeler Yasasında yapılan bu değişiklik üzerine KKTC`de Yüksek Mahkemede 3 raportör istihdamı için münhal ilan edildi. Münhale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en az 3 (üç) yıl avukat olarak görev yapmış olan veya Hukuk Fakültesini bitirmiş olup, Hukuk alanında Doktorasını tamamlayarak “Öğretim Görevlisi” olarak çalışmış olan kişiler 17 Ocak 2025 mesai bitimine kadar Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliğine başvuruda bulunulabilecek.

Münhale başvuru ile ilgili detaylı bilgiler www.mahkemeler.net sayfasından temin edilebilecek.

Dünyada birçok ülkede ve uluslararası mahkemelerde Yüksek Yargı mensupları ile çalışan raportörler Yüksek Mahkemede görev yapan yargıçlara yargılama işlemlerindeki hukuki ihtilaflarla ilgili notlar hazırlamak, olguları özetlemek, mevzuat ve hukuki durum ile ilgili araştırmalar yaparak destek sağlıyor. Münhal sonrasında atanacak raportörlerin, yargı faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor.