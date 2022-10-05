“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”

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05/10/2022

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“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ programında yerel seçimlerin 25 Aralık tarihinde yapılması kararının uzlaşıyla alındığını belirtti.

Hasipoğlu, “Süreç, iki aşamalı ilerlemek durumunda kaldı. İlk aşaması, seçim tarihinin belirlenmesi noktasında oldu. Yargı sürecinin ardından 25 Aralık tarihi uzlaşıyla alındı. İkinci aşama ise, seçime kaç belediye ile gideceğimiz noktasındadır. Bu şu anda yargı sürecindedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ( ) yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir talebi var. Ara emri duruşması yarın olacak. Mahkeme bir süre isteyecektir, biz bu sürenin ay içerisinde olacağını tahmin ediyoruz. Mahkemenin kararı, seçime kaç belediye ile gideceğimizin sinyalini de verecektir.” ifadelerine yer verdi.

“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız, ona göre çalışmamızı yapacağız…” diyen Hasipoğlu, beklentilerinin belediye sayısının 18’e düşürülmesi olduğunu kaydetti.

 

05/10/2022 20:14
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TAGS: “Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”
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