Mahkûmlar gardiyanı dövdü

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10/08/2024

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Mahkûmlar gardiyanı dövdü

Rum Merkezi Cezaevi’ndeki iki mahkûmun, kaldıkları hücrede arama yapan ve kullanımında yasak eşya bulan gardiyanı dövdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki PASİDİ sendikası üyesi gardiyanların, maruz kaldıkları şiddet olaylarına dikkati çektiklerini yazdı.

Habere göre PASİDİ üyesi gardiyanlar, araçlarının kundaklanması, tehdit, şantaj gibi durumlara da maruz kaldıklarını belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

10/08/2024 13:22
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TAGS: Rum Merkezi Cezaevi
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