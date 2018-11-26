HABER KIBRIS

Mahkum hastaneden firar etti

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26/11/2018

Mahkum hastaneden firar etti

İki gardiyan gözetiminde hastanede yatan Soner Aydaş isimli mahkum, bu sabah firar etti.

Ülkeye girdikten kısa bir süre sonra, binlerce TL değerinde ziynet eşyası çalan Aydaş, kamera görüntüleri ile yakalanmıştı. Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde yargılanacağı günü bekleyen Aydaş, sağlık şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı.

Firarın saat 04.00 sıralarında farkedildiği belirtilirken, olayın hemen ardından polis de devreye girdi. Aydaş'ın sınır kapılarından Güney Kıbrıs'a geçmemesi için ciddi tedbirler alınırken, yoğun bir arama süreci devam ediyor.

 

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TAGS: haber, kıbrıs, hastane, firar
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