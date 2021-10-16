Mahkum yakınları eylem yaptı

Merkezi Cezaevi'nde mahkum yakınları cezaevinde artan vakaları ve mahkumların can güvenliğine karşı gösterilen ilgisizliği protesto etmek için bugün cezaevi önünde eylem yaptı. Eylem açıklama yapan mahkum yakınları pozitif olan mahkum ve temaslıların iyi bakılmadığını belirterek kapasitenin çok çok üstünde mahkum barındıran cezaevi adeta kırmızı alarm verdiğini söylediler Ayrıca mahkum yakınları, şartlı tahliye tüzüğünde değişiklik yapılmadığını ve göstermelik bir karar olduğunu söyledi.

Mahkum yakınları, eylemde mahkumların taleplerini 3 maddede açıkladı.

İşte mahkumların talepleri:

İnsanlık onuruna yaraşır bir cezaevi ortamı yaratılması.

Ceza İnfaz Yasası’nın dünya standartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve yapılacak olan düzenleme ile cezasının belli bir bölümünü çeken mahkumların, koşulsuz, kurulsuz tahliye edilmeleri.

Cezaevi’nde “Özel Bağış”adı altında uygulanan ve her ay mahkumun cezasından düşülen günlerin mahkumlara eşit ve adil olarak uygulanması.

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16/10/2021 18:21