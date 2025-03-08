ABD'nin South Carolina eyaletinde, cinayetten hüküm giymiş 67 yaşındaki Brad Sigmon, kurşuna dizilerek idam edildi.

Kurşuna dizilerek idam edilmeyi seçen Sigmon, ABD'de 15 yıl aradan sonra bu yöntemle idam edilen ilk mahkum oldu.

Mahkumun infazı, 3 gönüllü cezaevi çalışanı tarafından gerçekleştirildi.

Sigmon'un avukatları, müvekkilinin kurşuna dizilerek idam edilmeyi, elektrikli sandalye ve enjeksiyon yöntemlerine tercih ettiğini aktardı.

ABD'de 1977'den bu yana sadece üç mahkum kurşuna dizilirken, bu infazların hepsinin gerçekleştiği Utah eyaletinde en son 2010'da Ronnie Lee Gardner idam edildi."