Mahmut Erden’den Tarım Bakanlığı’na Sert Tepki

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Tarım Bakanlığı'nın çiftçilere kuraklık nedeniyle 101 milyon TL dağıttığını belirten açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erden, bu paranın daha verimli kullanılabileceğini ifade ederek, hayvancılara yemlik arpa ve soya küspesi desteği sağlanmasının daha faydalı olacağını söyledi.

Erden, “Bu parayı havaya atmak yerine, 1 yıl boyunca hayvancılara yemlik arpayı %24 daha ucuza verebilirdik. Ayrıca soya küspesini 3 TL/kg sübvanse edebilirdik. Ama işlerine gelmez” dedi.

Mahmut Erden'in açıklamasının tamamı şöyle:

Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor ve diyor ki Kuraklık adı altında çiftçiye 101 milyon para dağıttık...

Bakın bu parayı havaya atmak yerine 1 yıl boyunca Hayvancıya yemlik Arpayı %24 daha ucuza verebilirdik.Yada Soya küspesini 1 yıl boyunca 3 tl/kg sübvanse edebilirdik. Ama işlerine gelmez.

Yazıyoruz yazıyoruz kimseye anlatamıyoruz...

Hayvancı Başkanı televizyona çıkıyor efendim pazar Güneye kaydı ama biz çiğ süte zam isteriz diyor...

Yahu kardeşim Et'i, Domatesi, Patatesi ne var ne yok Güneye kaptırdık elimizde bir Süt ve Süt ürünleri kaldı onu da Güneye vermek derdindesiniz???

Hayvancının varsa artan maliyeti, yukarıda yazdığım gibi Arpayı ucuzlat, Soyayı ucuzlat, Elektriğe sübvanse ver ama Süt'e dokunma. Çünkü Süt ve Süt ürünleri fiyatlarında çok kritik bir noktadayız. Şayet o kritik eşik geçilirse, Güneyden çanta çanta Hellim, Yoğurt taşınmaya başlar, sonrasında önce Hayvancı batar!!

Hükümeti bundan uyarıyorum. Şuan Döviz bu haldeyken 1 kuruş dahi Süt zammı bizi değil tüm memleketi batırır...