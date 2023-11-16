Mahmut Hamdi: Eklem ve Kas Ağrılarım Kalmadı!

Güzelyurt’da ikamet eden Mahmut Hamdi Bey bizlere Dr. Hakan Özkul’dan fibromiyalji, eklem ve kas ağrıları ile ilgili bitkisel tedavi desteği aldığını ve şikayetlerinden nasıl kurtulduğunu açıkladı.

10 YILDIR ROMATİZMA HASTASIYIM

“Benin adım Mahmut Hamdi. 60 yaşına geliyorum. 10 yıldır romatizma hastalığım var. Hastalığımdan dolayı çok rahatsızlık çektim. Örneğim yatıp kalktığım zamanlarda tabanımın üzerine basamazdım. Hareket ettiğim zamanlarda biraz rahattım ama normalde oturduğum kalktığım zamanlarda çok rahatsızlıklarım olurdu.”

“Hızır şoförüydüm, çalışırken çok sorun olurdu. Bir an kalktığımda çok ağrılı kalkardım. Ağrısı sızısı çok olurdu romatizmanın. Özellikle eklem yerlerinde, tabanlarda, bileklerde çok fazla ağrı olurdu.”

DR.HAKAN ÖZKUL’A BİR ARKADAŞIN TAVSİYESİ İLE ULAŞTIM

Romatizma hastalığından şikayetçi olan Mahmut Bey, bitkisel tedavi ile nasıl tanıştığını ve Dr. Hakan Özkul’ a nasıl ulaştığını açıkladı.

“Bölgede bir bayan arkadaşın Hakan hocamızdan tedavi aldığını duydum. İletişime geçtim bana bitkisel tedaviden çok memnun kaldığını söyledi. Ben de ardından Hakan hocaya ulaştım.

HİÇ AĞRIM SIZIM KALMADI!

“Bitkisel tedavi alırken aslında çok fazla inanmamıştım. Üç aylık tedavim bittikten sonra etkilerini görmeye başladım. Şu anda eklem yerlerinde hiç ağrım kalmadı.”

“Daha önce ellerimde şişmeler de olurdu. Eklemlerimde çok ağrılar olurdu tabanlarımda çok ağrılar olurdu ve yan yan basmaya çalışırdım. Şimdi bitkisel tedaviden sonra hiçbir ağrım kalmadı. Çok iyiyim.

25-27 KİLOMETRE YOL YÜRÜYORUM VE HİÇ AĞRIM OLMUYOR

“Ben önceden beri ava giderim. Önceleri avdan döndüğümde çok fazla ağrım olurdu. Şimdi iki haftadan beri ava gidiyorum yine 25-27 kilometre yol yürüyorum ve eve döndüğümde Allah’a şükür hiçbir ağrım sızım olmuyor.

DR. HAKAN ÖZKUL’DAN ÇOK MEMNUNUM !

“Bölgede görüştüğüm iki tane arkadaş var onlar da romatizma hastası ve Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedavi aldılar. Onlar da tedavilerinden çok memnun. Mediha Hanım Dr. Hakan Özkul’un ilk hastalarından onun hastalığı çok daha ileriydi ama şu an çok memnun.”

“Ben de bitkisel tedavimden çok memnunum Allah’a şükür Hakan hocamızın sayesinde çok daha iyiyim memnunum herkese tavsiye ediyorum.”

Dr. Hakan Özkul İletişim Bilgileri,

Sorularınız için; www.hakanozkulasor.com

Dr. Hakan Özkul Facebook Sayfası

Whatsapp Hattı: 0 542 838 23 24