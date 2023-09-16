Mahmut Orhan’la Unutulmaz Gece!

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16/09/2023

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Mahmut Orhan’la Unutulmaz Gece!

Uluslararası alanda son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan Mahmut Orhan, 15 Eylül Cuma akşamı Girne’nin en gözde eğlence merkezi La Nouba’da unutulmaz bir geceye imza attı.
 Binlerce kişinin akın ettiği etkinlikte yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mahmut Orhan, son zamanlardaki klasikleşen dans ve mimikleri ile de bir kez daha hayran bıraktı.
Roger Sanchez’in “Again” adlı parçası çalındığı sırada mekanda büyük bir çığlık koparken, Mahmut Orhan’ın performansı geceye katılanlar tarafından tam not aldı.


   
 

16/09/2023 17:57
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TAGS: Mahmut Orhan’la Unutulmaz Gece!
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