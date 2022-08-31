Mahmut Özçınar’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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31/08/2022
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Mahmut Özçınar’dan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında şunlara yer verdi:

"Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemidir. Ancak insanlık ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde halen savaşlar ve terör eylemleri yüzünden acılar yaşıyor.

Bu özel gün vesilesiyle huzurun ve barışın hakim olduğu kardeşçe yaşayacağımız güzel bir dünya temenni eder, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım"

31/08/2022 13:37
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TAGS: 1 eylül, barış günü,
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