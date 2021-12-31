Mahmut Özçınar'dan yeni yıl mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yeni yıl mesajında, sıkıntıların üstesinden gelmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Özçınar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2021 yılını geride bırakırken, yeni bir yılın, yeni başlangıçlar ve güzellikleri de beraberinde getirmesi arzusu içerisindeyiz.

Pandemi yanında, yaşanan ekonomik sıkıntılar ne yazık ki bir süre daha zorlu bir mücadele içerisinde olmaya devam edeceğimizi gösteriyor.

Ancak ümidimizi kaybetmeden birlik içerisinde sıkıntıların üstesinden gelmek için mücadeleye devam edeceğiz.

KTBB olarak, üye belediyelerimize katkılarımızın devam edeceğini ve yerel hizmet noktasında halka en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi de bu vesileyle vurgulamak isterim.

2022 yılının en başta sağlık, huzur ve mutlulukla gelmesini temenni eder, halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.”

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31/12/2021 09:43