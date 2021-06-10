Mahmut Sertoğlu, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu bugün hayatını kaybetti.

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10/06/2021

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Mahmut Sertoğlu, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun babası Mahmut Sertoğlu bugün hayatını kaybetti.

Lefkoşa'nın Mahmut Ustası olarak bilinen aslen Yenağralı (Nergisli) olan 86 yaşındaki Mahmut Sertoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Sertoğlu, kaldırıldığı hastanede sabaha yakın yaşamını yitirdi.

 Mahmut Sertoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.

HAber Kıbrıs olarak Sertoğlu ailesine başsağlığı diliyoruz

10/06/2021 08:33
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TAGS: Mahmut Sertoğlu
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