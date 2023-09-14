Mahmut Tuncer: Yüzümde tam 187 dikiş var

Mahmut Tuncer, 1988 yılında geçirdiği korkunç trafik kazasını anlattı.

Gökhan Kalaycıoğlu’nun programına konuk olan ünlü türkücü, ölümden döndüğü o kaza sırasında yüzünün parçalandığını söyledi:

“Yüzümde 187 dikiş var. Kafa derim ve boynumda yırtık var. Burnum ve kaşımda da yırtık var.” Tuncer kazanın detaylarını şöyle aktardı:

“Mehmet Ali Erbil’in Ankara’da programı vardı, oraya gidiyorduk. Uçaktan indik, araçla giderken Çubuk Kavşağı’nda bir araba çarptı bize. Ben 9 metre dışarı fırladım. Uyandığımda bağdaş kurmuş şekilde oturuyordum ve yer kan gölü olmuştu. Yüzümde ufak bir sıyrık olduğunu düşünmüştüm. Bizi hastaneye götürdüler. Beni görenler ‘Yazık olmuş’ diyerek üzerime geldi. Ağrım olmadığı için ne olduğunu anlamadım. Yüzümü görmek istediğimde ‘Hiç bakma’ dediler. Korku filmi gibiydi; kafa derim kalkmış, boynum aşağı sarkıyordu. Kafamdan darbe aldığım için canlı canlı 187 dikiş attılar. Çok iyi diktiler, belli olmuyor. Ama her giren iğneyi hissettim.”