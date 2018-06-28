Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, adli para cezasına çarptırıldı

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer Şişli’de motosikletli Merhaz Elçi’ye çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Tuncer hakkında ‘taksirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Gizem Tuncer ile şikayetçi Merhaz Elçi’nin avukatları katıldı.

“TUNCER, MADDİ ZARARIMI KARŞILADI AMA ŞİKAYETİM DEVAM EDİYOR”

Müşteki Merhaz Elçi’nin avukatı, “Sanık maddi zararımızı gidermiştir ancak şikayetimizden vazgeçmiyoruz” dedi. Tuncer’in avukatı da zararı karşıladıklarını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.