Mahsa Amini'nin Ölümünü Protesto İçin İranlı Kadınlar Saçlarını Kesiyor
19/09/2022
İranlı kadınlar, başörtüsü nedeniyle gözaltına alınan ve şüpheli şekilde ölen Mahsa Amini'nin ölümü üzerine baş örtülerini yakıp saçlarını kesmeye başladı.
Mahsa Amini, Tahran'da 'kıyafet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle 13 Eylül'de 'ahlak polisleri' tarafından gözaltına alındı.
22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltı merkezinde fenalaştığı ve yere yığıldığı görüntüleri, İran devlet televizyonu tarafından yayınlandı.
İranlı kadınların saçlarını kestiği ve baş örtülerini yaktığı görüntüler