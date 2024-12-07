Mahsun Kırmızıgül annesini son yolculuğuna uğurladı

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, 99 yaşındaki hayatını kaybetti.

Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirmişti.

Annesinin bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi yarın (Cumartesi), Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacaktır" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK GÖNÜL SIZIM"

Mahsun Kırmızıgül, aylar önce de annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor. Annem beni tanımıyor. Allah herkese yardımcı olsun. Çağın en büyük hastalığı... Sağlığında yanında bulunduğumuz anne-babalarımızın zor zamanlarında yanında olmak durmak gerekiyor."

Öte yandan Mahsun Kırmızıgül, 1998 yılında ‘Yıkılmadım’’ şarkısına çektiği klipte, annesi ile birlikte kamera karşısına geçmişti.