Mahsun Kırmızıgül'ün gözyaşları: Bu şarkılar annem için

Mahsun Kırmızıgül, annesinin vefatının ardından çıktığı ilk sahnede gözyaşlarına engel olamadı.



Annesi Faike Arık’ı geçtiğimiz günlerde toprağa veren Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Şerefe İzmir’de sahneye çıktı.

Sanatçı, konser sırasında duygusal anlar yaşadı:

“Hayatımın en zor anlarından biri. Ama şunu da iyi biliyorum; hayat her şeye rağmen devam ediyor. Bu gece evine ekmek götüren emekçiler ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım. Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim.”

Kırmızıgül, yaptığı konuşmanın ardından annesinin en sevdiği şarkı olan “Kardeşlik Türküsü”nü seslendirdi.