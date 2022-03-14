Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı
Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, boşanma kararı aldığı eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını baltayla kırarak içeriye girmeye çalıştı
14/03/2022
Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı.
KAPIYI BALTAYLA PARÇALADI
İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.
Ancak Yusuf Bazencir, iddiaya göre eve giderek baltayla kapıya vurup içeriye girmeye çalıştı.
KADES'TEN YARDIM İSTEDİ
Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğüne katılarak şarkı söylemişti.