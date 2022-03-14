Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, boşanma kararı aldığı eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını baltayla kırarak içeriye girmeye çalıştı

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14/03/2022

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Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'den baltalı saldırı

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir (46) ve 5 yıldır evli olduğu Seval Bazencir (37) boşanma kararı aldı.

KAPIYI BALTAYLA PARÇALADI

İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.

Ancak Yusuf Bazencir, iddiaya göre eve giderek baltayla kapıya vurup içeriye girmeye çalıştı.

KADES'TEN YARDIM İSTEDİ

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğüne katılarak şarkı söylemişti.

14/03/2022 12:46
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TAGS: Mahsun Kırmızıgül, yusuf Bazencir’-
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