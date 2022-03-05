Mainz-Borussia Dortmund maçına Covid-19 engeli

Bundesliga'da bu hafta oynanması gereken Mainz-Borussia Dortmund maçı, ev sahibi takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Almanya Bundesliga'da pazar günü oynanması gereken Mainz-Borussia Dortmund maçı iptal edildi.

Mainz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Almanya Futbol Federasyonu'na yapılan erteleme talebinin kabul edildiği kaydedildi.

Bild'de yer alan haberde, perşembe günü yapılan testlerde Mainz'da 19 pozitif vaka tespit edildiği, virüse yakalan 13 kişinin futbolcu olduğu ifade edildi.

Haberde, Covid-19'a yakalanan oyuncular arasında kalecilerin yer aldığı ve Mainz'da maça çıkabilecek kaleci olmadığı belirtildi. Maça çıkabilecek oyuncu sayısının ise 14 olduğu kaydedildi.

Mainz'dan yapılan bir diğer açıklamada, ertelenen karşılaşmanın 16 Mart Çarşamba günü 18.30'da oynanacağı ve satılan biletlerin geçerliliğini koruyacağı belirtildi.

Bundesliga'da topladığı 34 puanla Mainz, dokuzuncu sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise lider Bayern Münih'in 8 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Bu habere tepkiniz:



05/03/2022 10:19