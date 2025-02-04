Makam aracını özel işinde kullanan Avustralyalı bakan istifa etti

Özel işi için makam aracını kullanmasıyla tepki çeken Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, istifa ettiğini duyurdu.

Haylen, dün yaptığı açıklamada, şoförüne makam aracını kullanmasını emrederek 446 kilometre uzaklıktaki bir yemeğe gittiği için özür dilemişti.

Her yıl 26 Ocak'ta kutlanan Avustralya Günü için hafta sonu bir yemeğe katılan Haylen, 13 saat boyunca otomobili meşgul etmesinin doğru olmadığını belirterek, "Yanlış karar verdim" demişti.

Eyalet Başbakanı Chris Minns, bu davranışı "kabul edilemez" diye nitelemiş, muhalefet de Minns'e seslenerek Haylen'ın çekilmemesi halinde görevden alınmasını istemişti.

Eyalet muhalefetinin lideri Mark Speakman, Konut Bakanı Rose Jackson'ın da Haylen'a bu yolculukta eşlik ettiğini söylemişti.

Haylen ilk etapta istifa etmeyeceğini duyursa da bugünkü açıklamasında görevini bıraktığını belirterek şunları söyledi:

Hatalar yaptım, insan kusursuz olamaz. Kuralları çiğnemedim fakat buradaki tek meselenin bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz bir önceki hükümetten daha iyi olmak için seçildik.

Yeni Güney Galler eyaletinin kanunlarına göre bakanlık araçları ve şoförleri özel işler için kullanılabiliyor. Minns, ilgili kanunun değiştirilmesi için çalışmalara başlandığını bildirmişti.

Haylen'ın arkadaşlarıyla birlikte resmi aracı kullanmasının devlete 750 dolara mal olduğu aktarılmıştı. Bakan bu masrafı kendi cebinden karşılayacağını söylemişti.

Diğer yandan Haylen’ın, hafta sonu spor etkinliklerinde çocuklarıyla Caves Beach’ten Sidney’e gitmek için yine makam aracına tahsis edilen şoförünü kullandığı da ortaya çıkmıştı.

Haylen, bugünkü basın toplantısında geçen yıl da makam aracını iki kez özel işleri için kullandığını itiraf ederek şunları söyledi:

Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım.