Makam Araçlarının Plaka Numaraları Yeniden Düzenlendi

Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.

Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı: “001 KKTC Meclis Başkanı, 002 KKTC Başbakanı, 003 Yüksek Mahkeme Başkanı, 004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı, 005 Turizm ve Çevre Bakanı, 006 Dışişleri Bakanı, 007 Maliye Bakanı, 008 içişleri Bakanı, 009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, 010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, 011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, 012 Sağlık Bakanı, 013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, 015 Başsavcı, 016 Sayıştay Başkanı, 017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, 018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)”

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21/01/2021 10:43