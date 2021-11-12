Makam Araçlarının Plakaları Belli Oldu

Resmi makam araçlarının plaka numaraları yeni hükümetle yeniden düzenlendi.

Buna göre, Meclis Başkanı 001, Başbakan 002, Yüksek Mahkeme Başkanı 003, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı 004, Dışişleri Bakanı 005, İçişleri Bakanı 006, Maliye Bakanı 007, Ekonomi ve Enerji Bakanı 008, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 009, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 010, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 011, Sağlık Bakanı 012, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 013, Meclis Başkan Yardımcısı 014, Başsavcı 015, Sayıştay Başkanı 016, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 017, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) 018.”

Bu habere tepkiniz:



12/11/2021 11:15