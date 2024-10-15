MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu Kapadokya’da Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Yarattı

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Kapadokya/Avanos'ta düzenlenen 7. Uluslararası Türk Müziği Festivali'ne katılarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Koro, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. Etkinlikte, sözlerini Vicdan Onurver'in yazdığı ve bestelediği, düzenlemesini Oskay Hoca'nın yaptığı "Durdurun" şarkısı, kadına yönelik şiddetle mücadele temasını işledi. Ayrıca, Adıyaman İsias Otel faciasında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına hazırlanan özel bir performansla, sözlerini Şirin Zaferyıldız Zaimağaoğlu'nun yazdığı, beste ve düzenlemesini Oskay Hoca’nın yaptığı "Yasak Şubat" şarkısını seslendiren koro, çocukların aileleri ve toplumun adalet arayışına da destek verdi. Koronun şefi Rana Erozan Uluçay yönetiminde sahne alan ekip, piyano eşliklerinde Uliana Öztemur, flütte Dr. Nil Aksoy, kemanda ise Sezim Bülbül ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Performans, izleyiciler tarafından ayakta alkışlanarak büyük takdir topladı. MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, festival organizatörleri Hicran Temur ve Prof. Dr. Süleyman Tarman'a nazik davetleri ve sıcak ev sahiplikleri için teşekkür ederek, koronun kadına yönelik şiddete karşı mücadelesini müzikle sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

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