Makarios Caddesi 27 Ekim itibarıyla motorlu araçlara kapatılacak
21/10/2022
Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa’nın bilindik caddelerinden “Makarios Caddesi"nin, yeni düzenlemeler çerçevesinde 27 Ekim tarihinden itibaren motorlu araçlara kapatılacağı belirtildi.
Politis gazetesi “Makarios-Statiskratus-Evagoru” üçgenindeki ticari merkezin genişletilmesine yönelik ikinci etap çalışmaların tamamlanması nedeniyle geçen Aralık ayından beri uygulamada olan geçici trafik düzenlemelerin 27 Ekim’de sona ereceğini yazdı.
Habere göre, 27 Ekim itibarıyla motorlu araçların geçişi yasak olmakla birlikte caddeyi sadece otobüsler, özel izinli araçlar, taksiler, acil durum araçları kullanabilecek.