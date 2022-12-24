Makarios Hastanesinde yeni bir Streptokok A vakası

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24/12/2022

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Makarios Hastanesinde yeni bir Streptokok A vakası

Güney Kıbrıs’ta, tedavi için ambülans uçak ile İsrail’e götürülen 4 yaşındaki kız çocuktan sonra bir streptokok A vakası daha belirlendiği bildirildi.

Alihtia ve Haravgi’nin haberine göre, Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuğun, hastalığın hafif semptomlarını yaşadığı ve durumunun ciddi olmadığı açıklandı.

Makarios Hastanesi Pediyatri Kliniği Başkanı Dr Avraam İlia “Streptokok vakalarımız var ancak çok hafifler. Atak streptokok çok nadir, çok azdır şu anda bu tür vakalarımız yok” dedi.

24/12/2022 11:02
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TAGS: Makarios Hastanesi, Streptokok A vakası
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