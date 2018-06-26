Makedonya'dan flaş karar

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, daha önce de belirttiği gibi, Yunanistan’la yaşanan kriz yüzünden ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı.

Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan isim anlaşmasına tepkiler sürüyor. Son olarak Yunanistan'daki Makedonya bölgesinin başkenti Selanik'te anlaşmaya karşı çıkan yüzlerce kişi polisle çatıştı.

Makedonya ile imzalanan "isim anlaşmasını" protesto eden yüzlerce Yunan Selanik'te bir araya geldi.

Göstericiler, radikal Sol İttifak Partisi tarafından "Makedonya" konulu bir etkinliğin düzenlendiği binanın önünde toplandı.

Grup, hükümet aleyhinde sloganlar atarak içeri girmeye çalışınca tansiyon yükseldi. Göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

Polis taş atan protestocuları dağıtmak için gözyaşartıcı gazla müdahale etti.