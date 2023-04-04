Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkanlığına Uğur Ulaş Dağlı getirildi.

Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) 1. Genel Kurulu, Magem, Sakarya binasında gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Erkan Dağlı ve Yazman görevlerine Zehra Babutsalı Alpler ile Göktuğ Mohaç’ın seçilmesinin ardından başlayan Genel Kurul, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının seçimi ile devam etti.

Gerçekleşen oylama sonrasında kurullar şu şekilde belirlendi.

“Başkan: Uğur Ulaş Dağlı, Yönetim Kurulu, Aysel Alihan, Hasan Atlı, Koral Özkoraltay, Mine Vehit, Nafia Akdeniz, Raziye Nevzat, Serap Kanay, Sibel Beyaz Bitirim, Suay Sevinç, Göktuğ Mohaç (yedek üye), Gülay Umaner (yedek üye)

Denetleme Kurulu, Ali Alnar, Özlem Olgaç Türker, Berke Dağlı (yedek üye), Onursal Akdeniz (yedek üye)

Disiplin Kurulu, Eda Yazgın, Fazıl Taneri, Sunakan Lama, Cansu Canalp Yarışan (yedek üye)”

Dernek Başkanı seçilen Ugur Ulaş Dağlı yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir süreçten sonra dernek olabilmenin mutluluğunu taşıdığını belirtti.

2 bin 300 yıllık çok katmanlı / çok kültürlü değerli bir kent olan Gazimağusa’nın, 6 Şubat 2023 tarihinde kırıldığını ve durduğunu belirten Dağlı, Derneğin amacının kentin o gün ve önceki dönemlerinin (mekanları ve öyküleri ile) kentsel hafızasını oluşturmak, kayıt altına almak, hatırlamak / hatırlatmak, sergilemek ve konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı.

Dağlı, esas amacın ise kente çağdaş bir Kent müzesi / kentsel bellek merkezi kurulmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

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04/04/2023 15:20