MAKEMÜD ile DAÜ İletişim Fakültesi İş Birliği Konularını Görüştü

Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı ile görüştü. Görüşmede dernek ile İletişim Fakültesi’nin ortak yapabilecekleri projeler ve iş birlikleri konuşuldu.

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nafia Akdeniz ile Yrd. Doç. Dr Raziye Nevzat, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’u ziyaret ederek potansiyel projeleri ve iş birliklerini görüştü.

MAKEMÜD Başkanı Prof. Dr. Dağlı, görüşmede sözlü tarih prodüksiyonu, bellek ve iletişim çalışmalarını ve kentin tarihini çalışırken yapılacak projelerde DAÜ İletişim Fakültesi’nin aktif paydaş olması konusundaki talebini ileterek, Mağusa kentinin bellek çalışmasını yürüten bir dernek olduklarını ifade etti.

Ortak Projeler Yapılacak

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy, özelde fakültenin genelde ise üniversitenin topluma hizmet için tüm imkanları ile her zaman hazır olduğunu belirterek, İletişim Fakültesi olarak Gazimağusa kentinin bellek çalışmalarına katkı koymak istediklerini belirtti. Dekan Prof. Dr. Ersoy ayrıca MAKEMÜD ile ortak projeler üreterek öğrencilerin eğitim aldıkları kent ile ilgili daha fazla bilgi toplayacağına dikkat çekerek, bunun sonucunda yapılacak projelerle birlikte öğrencilerin uygulama alanları da bulacağını kaydetti.