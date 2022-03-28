Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanlığına Ayer Yarkıner seçildi.

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, odanın 44. olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda, divan başkanlığını Tezel Baykent ve sekreterlik görevlerini ise Berk Aktuğ ile Evren Cem yaptı.

Konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunup onayı ile devam eden genel kurulda yapılan seçim sonucunda oda başkanlığına yeniden Ayer Yarkıner seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliğine; Barış Hacışevki, Ali Şefik, Meryem Baltacı Varol,Turgut Karahüseyin, yedek üyeliklere ise; Aziz Baykent ve Asım Gülçeken seçildi. Denetim Kurulu Üyeliklerine de; Mustafa Metbulut ve Nafi Cabacaba getirildi.

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28/03/2022 13:25