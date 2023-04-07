Makina Mühendisleri Odası: Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklik kamu menfaatine aykırı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, “Ulusal Birlik Partili (UBP) sağduyu sahibi milletvekilleri ve partililere” seslenerek, Kamu İhale Yasası’ndaki değişikliğin kamu menfaatine aykırı olduğunu kaydetti.

Oda Başkanı Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, “yasadaki değişikliğin, AKSA’nın kazancının yüksek oranda rekabetsiz, hukuksuz, teminatsız, keyfi olarak artırılmasına yönelik bir girişim olduğunu” savunarak, “Bu girişimi destekleyenler sermayeden çıkarı olanlardır” dedi.

Gerçek rekabetçi yatırımlar için İhale Yasası değişikliğine gerek olmadığını ifade eden Yarkıner, herkes gibi AKSA’nın da yapılacak ihaleye katılabileceğini kaydetti.

İhale Yasası’nın değiştirilmesinin mühendislik ve teknolojik bir ihtiyaç olmadığını belirten Ayer Yarkıner, “Zaten bu maksatla hazırlanmış teknik kriterler de yoktur. İhtiyaç sadece AKSA’nın kazancını sürekli hale getirmek…” ifadelerini kullandı.

Bu değişikliğin hukuk devleti ve devlet adamlığı ile ilgili en önemli ilkeye aykırı olduğunu kaydeden Yarkıner, devlet adamlığı ve hukuk devletinde yatırımların kamu menfaatine olduğunu belirtti.

“Makina Mühendisleri Odası olarak sizi sermaye için tasarlanmış bir oyuna alet olmamanız için bilgilendirmek bizim görevimizdir” diyen Ayer Yarkıner, bu bilgilendirmenin aksini düşünen birileri varsa kamu önünde tartışılabileceğini bildirdi.

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07/04/2023 12:34